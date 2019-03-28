В Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев

Это связано с расследованием уголовного дела о махинациях в лесной отрасли.

Бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву в ближайшее время может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении в рамках так называемого «лесного дела», утверждает источник агентства ТАСС. По некоторым данным, задержан также один из бывших замов Ишаева, силовики обыскивают офисы членов его семьи. Обыски в рамках того же уголовного дела проводятся и в здании регионального правительства, в том числе в кабинете зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности Владимира Хлапова, он также был членом команды Ишаева, когда тот возглавлял регион. Факт проведения следственных действий подтвердили власти края. Известно, что неделю назад были арестованы два фигуранта дела о миллиардных хищениях бюджетных средств в лесной отрасли, один из них – чиновник правительства, курировавший эту сферу.

Виктор Ишаев был губернатором Хабаровского края до 2009 года. После отставки он занимал должность министра по развитию Дальнего Востока и был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.