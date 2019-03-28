Гуайдо заявил, что операция по свержению президента Мадуро начнется в Венесуэле 6 апреля

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция «Свобода», которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро, начнется 6 апреля. Соответствующее заявление он разместил в своем «Твиттере» в среду. «6 апреля пройдут первые тактические акции операции «Свобода» по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы», — написал политик. Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения. «Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп», — добавил Гуайдо. Ранее оппозиционер призвал народ выйти в субботу, 31 марта, на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране, напоминает ТАСС.