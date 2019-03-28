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09:30, 28 марта 2019

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли, рассказал Интерфаксу информированный источник. Одновременно проводятся обыски в администрации Хабаровского края, в частности, у зам.преда правительства Владимира Хлапова.

Ишаев подал в отставку с поста губернатора края в 2009 году. Он был министром по развитию Дальнего Востока и полпредом президента в Дальневосточном округе.



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