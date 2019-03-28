Двумя спринтерскими гонками открывается чемпионат России по биатлону в Тюмени

Несмотря на то, что последний этап Кубка Мира завершился в прошлые выходные и международный сезон можно считать законченным, в Тюмени соберутся сильнейшие биатлонисты страны, что придает чемпионату солидный уровень и привлекает дополнительный интерес. Борьба за приоритеты в сборной продолжается. Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт – безусловные лидеры, но оставшиеся позиции, в том числе в эстафетной команде вакантны. Тренеры по ходу сезона много раз перемешивали составы и давали шанс тем, на кого они вправе рассчитывать в будущем. На чемпионате мира и заключительном этапе Кубка Мира свои претензии на более весомые роли в команде заявили Матвей Елисеев и Евгения Павлова, которая была признана открытием года международным союзом биатлонистов. Руководтво СБР придерживается спортивного принципа и все зависит от самих спортсменов.

Мужской и женский спринт последовательно покажет канал Матч ТВ начиная с 10.05 утра.