Сотрудники роддома в Салавате в Башкирии, переданного в концессию частным структурам, рассказали о своих зарплатах

Одна из операционных санитарок утверждает, что получает на руки менее 12 тысяч рублей. Акушер-гинеколог Галина Дойникова сообщила, что со всеми добавками на ставку врач получает около 20 тысяч.

Ранее главврач роддома Алина Фатыхова сообщила на собрании с участием члена СПЧ Натальи Евдокимовой, что у врачей средняя зарплата 61 тысяча рублей, у акушеров – 35 тысяч, после чего сотрудники стали смеяться и аплодировать, напоминает РБК.