В Элисте по итогам служебной проверки уволили четырёх полицейских, которые подрались с сотрудниками СКР и Росгвардии

В Элисте по итогам служебной проверки уволили четырёх полицейских, которые подрались с сотрудниками Следственного комитета и Росгвардии в одном из городских ресторанов. Драка произошла в ночь на 24 марта. «Московский комсомолец» утверждает, что в потасовке участвовали начальник местного уголовного розыска, его заместитель и два оперативника. Против них выступили трое сотрудников республиканского Управления СК и СОБРа. Кто оказался сильнее в драке, не уточняется.