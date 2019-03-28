Движение «Голос» обвинило парламентские партии в выводе денег, которые они получают из госбюджета

Речь идет о переводе средств в аффилированные структуры, некоммерческие организации и так далее.

В 2017 году парламентские партии получили из федерального бюджета почти 7 миллиардов рублей. В случае со всеми четырьмя – «Единой Россией», КПРФ, «Справедливой Россией» и ЛДПР – эти деньги составляют основную часть партийных касс. Изучив их отчетность, в «Голосе» пришли к выводу, что вместо активного расходования средств на политическую деятельность все партии занимаются выводом денег налогоплательщиков.

В случае с «Единой Россией» речь идет, например, о тратах на охранные услуги, предоставляемые ЧОП «Единство». Половина предприятия принадлежит Виктору Абрамову, который ранее занимал должность заместителя руководителя ЦИК партии по финансовым вопросам». КПРФ тратит сотни миллионов рублей на собственные СМИ. Кроме того, как пояснили «Коммерсанту» в «Голосе», типична для партий и практика перевода средств в некоммерческие организации или фонды. Отследить судьбу денег после этого становится невозможно.

В парламентских партиях претензии «Голоса» отвергли: там утверждают, что действуют в соответствии с законом.