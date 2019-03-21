Бывший министра по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержится в одиночной камере московского СИЗО «Лефортово». Он на карантине, который продлится 10 суток. Сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Вчера Басманный арестовал Абызова и других фигурантов дела на 2 месяца. Защита просила суд поместить экс-министра под домашний арест, рассказал адвокат Алексей Кирсанов.

Следственный комитет обвиняет Абызова в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей.