YouTube удалил последние выпуски авторских программ Леонида Парфёнова и Юрия Дудя. По некоторым данным, это связано с нарушением условий использования сервиса, сообщает Znak.com. Героем последней программы Дудя был бывший резидент Comedy Club и телеведущий Таир Мамедов, который рассуждает об эмиграции, протестных митингах и присоединении Крыма. Выпуск проекта «Намедни» Леонида Парфёнова был посвящён событиям 1946 года.