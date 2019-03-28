Губернатор Ярославской области выступил против объединения Ярославского театра драмы с Петербургским Александринским

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения Ярославского театра драмы имени Фёдора Волкова с Петербургским Александринским театром. Об объединении ранее объявил министр культуры Владимир Мединский. Губернатор заявил, что волковский театр – гордость и бренд Ярославля, и прежде чем принимать решение об объединении, нужно было посоветоваться с жителями Ярославской области, коллективом театра и общественностью. В то же время худрук театра имени Волкова Евгений Марчелли заявил, что новый статус расширит зрительскую аудиторию и даст театру огромные возможности.