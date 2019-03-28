Басманный суд Москвы накануне арестовал экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова

Он обвиняется в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.

По версии следствия, преступная группа была создана Абызовым не позднее апреля 2011 года. Это произошло за год с небольшим до его назначения министром, из чего следует, что высокую должность он получил уже в статусе руководителя этой группы.

Следственный комитет утверждает, что возглавляемые Абызовым преступники похитили у сибирских энергетических компаний четыре миллиарда рублей. При этом адвокат одной из фигуранток дела Айрат Хикматуллин заявил газете «Коммерсант», что сумма ущерба опровергается самими материалами дела. Потерпевшая сторона – компания «Алмазювелирэкспорт» — указала в заявлении ущерб лишь в 10 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Абызова было возбуждено 25 марта, за день до задержания экс-министра. Об этом накануне заявил следователь в суде, передает ТАСС. По версии СК, хищения были совершены путем продажи «Алмазювелирэкспорту» акций энергокомпаний по завышенной стоимости.

Фигуранты дела, включая экс-министра Абызова, своей вины не признают.