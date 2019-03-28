Заседание по делу россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в США в работе иностранным агентом, состоится сегодня

Ожидается, что на нем назначат дату оглашения приговора.

30-летнюю Марию Бутину арестовали в июле прошлого года. Спустя несколько месяцев, в декабре, она согласилась пойти на сделку со следствием и признала себя виновной по одному из пунктов обвинений, а именно в сговоре против США с целью незаконной работы на российское правительство — в противном случае ей грозило до 20 лет тюрьмы. Ожидалось, что на заседании в конце февраля назначат дату оглашения приговора, однако прокуроры попросили время для завершения следственных действий. Родственники Бутиной рассчитывают, что приговор россиянке зачитают до середины апреля, и она сможет вернуться домой. Отец девушки рассказал газете «Известия», что прокуроры поддерживают наказание в виде 6 месяцев тюрьмы. Если ей засчитают время, которое Бутина провела под стражей, то после вынесения вердикта ее могут сразу депортировать.

Российские власти считают для преследования Марии Бутина в США нет никаких оснований, а признательные показания она дала под давлением.