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07:03, 28 марта 2019

В Верховном суде Чечни сегодня рассмотрят жалобу «Газпрома» на списание долгов с населения

Речь идет о сумме больше девяти миллиардов рублей.

Дело о долгах жителей Чечни начали рассматривать в суде 7 марта, но его решено было перенести на сегодня из-за ограниченных полномочий представителя прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС. Требования компании «Газпром межрегионгаз Грозный» поддерживает также Генпрокуратура.
В Верховном суде Чечни рассматривают жалобу на решение Заводского районного суда Грозного, вынесенное в декабре 2018 года. Тогда орган постановил списать долги населения за газ, которые составляют около 9 миллиардов 350 миллионов рублей. Заявителем выступала прокуратура региона, посчитавшая, что требования оплатить коммунальные счета порождают социальную напряженность.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что речь идет о некорректной сумме задолженности. По его словам, учета реальных потребителей долгое время не велось, а во многих случаях договоры составлялись без ведома населения республики.

После решения суда Грозного о списании долгов в местные прокуратуры обратились депутаты из целого ряда регионов, включая Башкирию, Чувашию и Пензенскую область.



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