Бывший министр Михаил Абызов будет содержаться в СИЗО «Лефортово»

Это сказал «Интерфаксу» его адвокат Александр Аснис. Судья Басманного суда Москвы Наталья Дударь накануне арестовала Абызова на два месяца. Защита просила отпустить под залог в один миллиард рублей, или назначить домашний арест, причем не в московской квартире, а на даче в Барвихе, передает сайт «Медиазона». По словам адвокатов, за Абызова готовы поручиться бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, глава «Роснано» Анатолий Чубайс и бывший руководитель администрации президента Александр Волошин. В суде Абызов сказал, что невиновен и готов сотрудничать со следствием. Его обвинили в мошенничестве на 4 миллиарда рублей.