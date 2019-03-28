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04:10, 28 марта 2019

Бывшего президента Аргентины приговорили на родине к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы

Суд в Буэнос-Айресе признал Карлоса Менема виновным в нарушениях при продаже государственной собственности. Менем был президентом 10 лет – с 1989 года по 1999. Раньше его уже приговорили к 7 годам лишения свободы за причастность к незаконной передаче оружия и к 4,5 годам за растрату. Оба приговора еще рассматриваются в апелляционных инстанциях. Менем сейчас является сенатором, и от ареста его спасает парламентская неприкосновенность.



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