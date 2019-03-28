Басманный суд Москвы отказался отпустить Михаила Абызова под залог в миллиард рублей

Бывший министр по делам открытого правительства отправлен в СИЗО. Решение вынесла судья Наталья Дударь. По словам защиты Абызова, за него готовы поручиться бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, глава «Роснано» Анатолий Чубайс и бывший руководитель администрации президента Александр Волошин. В суде Абызов сказал, что невиновен и готов сотрудничать со следствием. Его обвинили в мошенничестве на 4 миллиарда рублей.