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00:04, 28 марта 2019

Культовый фильм «Асса» режиссера Сергея Соловьева, снятый более 30 лет назад, вновь выходит в прокат

Повторные показы «Ассы» организовали журнал «Искусство кино» и киноконцерн «Мосфильм». Они пройдут более чем в десятке российских городов. В фильме, впервые вышедшем на экран еще в 1988 году, сняты выступления музыкантов, которые, как отмечается в релизе «Искусства кино», определили «эпоху перемен». Это Виктор Цой и группа «Кино», Борис Гребенщиков и группа «Аквариум», а также Жанна Агузарова вместе с группой «Браво». В свою очередь, главный редактор журнала Антон Долин, комментируя повторный прокат «Ассы», выразил мнение, что фильм Сергея Соловьева не только позволил прозвучать подпольному рок-н-роллу, но и выразил требования того поколения. Кроме того, кинокритик связал выход картины с тем, что и сейчас, по его мнению, людям необходимы перемены – так же, как 30 лет назад о них пел Виктор Цой.

Во вторник режиссер «Ассы» Сергей Соловьев был госпитализирован в больницу. В его окружении сообщали, что причиной стало переутомление.



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