Бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова арестовали до 25 мая

Решение приняла судья Басманного суда Наталья Дударь. Экс-министра обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Взять Абызова под стражу просили следователи и прокурор. Они указывали на влиятельные связи экс-министра и говорили, что он может скрыться. Защита просила отпустить Абызова под залог в миллиард рублей или поместить под домашний арест.Один из адвокатов Абызова Александр Аснис сказал, что решение об аресте будет обжаловано.

До 25 мая суд арестовал ещё четырёх человек. Следствие также ищет ещё одного предполагаемого сообщника Михаила Абызова. Это Сергей Ильичёв, на момент возбуждения дела и задержания других подозреваемых он находился за границей, сообщает агентство ТАСС.