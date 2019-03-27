Президент США Дональд Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Комментируя ситуацию в южноамериканском государстве, американский лидер сказал, что его администрация рассматривает все варианты, чтобы этого добиться. Несколько дней назад стало известно, что в Венесуэлу прилетели два самолета с российскими военными. Это произошло на фоне продолжающегося политического кризиса в Каракасе. В январе лидер оппозиции в Венесуэле объявил себя временным президентом страны. Хуана Гуайдо поддержали США и многие другие страны. Россия и еще ряд государств поддерживает Николаса Мадуро.