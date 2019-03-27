Госдума и Совет Федерации не смогли договориться о сроках вступления в силу закона о хостелах. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Совет Федерации предлагал отложить вступление закона до нового года или хотя бы до ближайшей осени, однако, Госдума настаивала на дате 1 июля. Теперь решение может быть принято без одобрения сенаторов, — пишет агентство «Интерфакс». Новый закон запрещает размещать хостелы в жилых домах.