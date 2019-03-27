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22:31, 27 марта 2019

Губернатор Ярославской области выступил против решения Мединского объединить Александринский и Волковский театров

Губернатор Ярославской области выступил против решения министра культуры объединить Александринский и Волковский театров. Дмитрий Миронов написал в Фейсбуке, что считает эти действия нецелесообразными. Он добавил, что разделяет возмущение жителей Ярославской области, с которыми, по его словам, не посоветовались. Сегодня глава Минкульта Владимир Мединский объявил, что театр Волкова, основанный в XVIII веке и Александринский театр в Петербурге, также учрежденный в середине XVIII века, объединяются в единый комплекс. Мединский сказал, что инициатива исходила от руководителей театров.



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