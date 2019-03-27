Дональд Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп потребовал от Москвы отозвать российских военных из Венесуэлы. Он сделал это, встречаясь с женой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Американский лидер добавил, что, в противном случае, Соединенные Штаты будут рассматривать все варианты реагирования. Подобные заявления Дональда Трампа являются попыткой вернуть регион в зону исключительных интересов США. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он подчеркнул, что Россия развивает отношения с Венесуэлой в рамках международного права.