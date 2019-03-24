Бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова арестовали до 25 мая. Решение приняла судья Басманного суда Наталья Дударь. Экс-министра обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Взять Абызова под стражу просили следователи и прокурор. Они указывали на влиятельные связи экс-министра и говорили, что он может скрыться. Защита просила отпустить Абызова под залог в миллиард рублей или поместить под домашний арест. За обвиняемого поручились: бывший глава «Роснано» Леонид Меламед, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, занимавшая прежде должность пресс-секретаря премьера Наталья Тимакова, глава «Роснано» Анатолий Чубайс. В числе поручителей — и основатель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер. Она сказала «Эху», что Михаил Абызов сделал очень много для развития паллиативной помощи в России.

Абызов свою вину не признал. На заседании он сказал о готовности активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Защита сообщила, что экс-министр будет отправлен в СИЗО «Лефортово». Один из адвокатов Абызова Александр Аснис сказал, что решение об аресте будет обжаловано. Сегодня же суд арестовал еще четырех фигурантов дела также до 25 мая.

Уголовное дело против Михаила Абызова это удар по премьер-министру Дмитрию Медведеву. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Станислав Белковский. По мнению Белковского пострадали все, кто в 2012 году убеждал Медведева остаться на второй срок.