Экс-министра Михаила Абызова отправляют в СИЗО «Лефортово». Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает агентство «Интерфакс». Сегодня Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по делам «Открытого правительства» до 25 мая. На аресте настаивало следствие, отмечая, что Абызов может скрыться и помешать расследованию. Защита просила отпустить обвиняемого под залог в миллиард рублей или поместить под домашний арест. Экс-министра обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. Он не признает вину.