Европарламент одобрил законопроект о запрете одноразовой пластиковой посуды. Документ также ограничивает использование других изделий из пластика. Закон должен вступить в силу после одобрения Европейским советом. Предполагается, что с 2021-го года в странах Евросоюза будет запрещено использование в том числе пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для коктейля. Их предложат производить из других материалов, — пишет Deutsche Welle.