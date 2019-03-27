Избрана мера пресечения четвертому фигуранту дела, по которому проходит Михаил Абызов

Избрана мера пресечения четвертому фигуранту дела, по которому проходит экс-министр Михаил Абызов. Арестован председатель совета директоров «Первого строительного фонда» Александр Пелипасов, — передает агентство ТАСС. Его заключили под стражу до 25 мая, как и других фигурантов дела. Арестованы также бывший гендиректор группы Ru-Com Николай Степанов и директор по экономике и финансам компании «РЭМиС» Галина Фрайденберг. По этому делу также проходит заместитель генерального директора компании Ru-Com Максим Русаков.