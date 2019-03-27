Защита обжалует арест Михаила Абызова

Защита обжалует арест экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова. Один из адвокатов – Алексей Кирсанов – сказал в интервью РБК, что удивлен решением. По его мнению, гораздо разумнее вместо заключения под стражу отправить его подзащитного под домашний арест. Кирсанов также подтвердил, что у Михаила Абызова были билеты в Белград на завтра, но он купил их еще до того, как стало известно об уголовном деле.

Михаила Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня Басманный суд арестовал его на два месяца.