Задержаны участники автопробега, приуроченного ко второй годовщине протестов против системы «Платон»

Восемь человек задержаны в Москве во время автопробега, приуроченного ко второй годовщине протестов против системы «Платон». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель «Объединения перевозчиков России» Сергей Владимиров.

По его словам, дальнобойщиков, задержанных во время автопробега против системы «Платон» и роста цен на топливо, обвиняют в нарушении правил проведения акции. На данный момент они находятся в отделении полиции. В отношении водителей составлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ.

С.Владимиров добавил, что несколько человек также были задержаны в Екатеринбурге.

Подобные акции проходят сейчас в более чем 35 регионах России.