Президент США Дональд Трамп потребовал от Москвы отозвать российских военных из Венесуэлы. Он сделал это во время встречи с женой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Трамп добавил, что в противном случае Соединенные Штаты будут рассматривать все варианты реагирования.

В российском МИДе в ответ на это предложили президенту США выполнить свои обещания по выводу войск из Сирии, прежде чем распоряжаться судьбой других стран. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель министерства Мария Захарова.