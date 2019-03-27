Защита Михаила Абызова намерена обжаловать его арест

Защита экс-министра Михаила Абызова намерена обжаловать его арест. Адвокат Александр Аснис сказал, что считает решение суда незаконным и необоснованным. По словам Асниса, на основании представленных материалов нельзя сделать вывод о том, что Абызов совершил преступление. Экс-министра взяли под стражу до 25 мая. На такой же период сегодня арестованы два его предполагаемых соучастника. Фигурантов дела обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.