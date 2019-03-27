Мещанский суд Москвы назначил по 10 тысяч рублей штрафа пятерым участникам акции за свободный интернет. Об этом сообщает сайт МБХ Медиа. На задержанных составили протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Согласованная акция прошла на проспекте Сахарова 10 марта. Перед началом полицейские задержали 15 человек с воздушными шарами. Полицейские сказали, что это беспилотные летающие средства.