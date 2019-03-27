Мещанский суд Москвы назначил по 10 тысяч рублей штрафа пятерым участникам акции за свободный интернет
Мещанский суд Москвы назначил по 10 тысяч рублей штрафа пятерым участникам акции за свободный интернет. Об этом сообщает сайт МБХ Медиа. На задержанных составили протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Согласованная акция прошла на проспекте Сахарова 10 марта. Перед началом полицейские задержали 15 человек с воздушными шарами. Полицейские сказали, что это беспилотные летающие средства.