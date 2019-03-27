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20:02, 27 марта 2019

В Элисте уволили четырех полицейских после драки с сотрудниками Следственного комитета и Нацгвардии в ресторане

В Элисте уволили четырех полицейских после драки с сотрудниками Следственного комитета и Нацгвардии в ресторане. Об этом сообщает городское управление МВД. Восемь руководителей разного уровня привлекли к дисциплинарной ответственности. Драка произошла в ночь на 24 марта. Участники использовали травматическое оружие и арматуру. Газета «Московский комсомолец» писала, что пострадавшие обратились в больницу под чужими именами.



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