В Элисте уволили четырех полицейских после драки с сотрудниками Следственного комитета и Нацгвардии в ресторане. Об этом сообщает городское управление МВД. Восемь руководителей разного уровня привлекли к дисциплинарной ответственности. Драка произошла в ночь на 24 марта. Участники использовали травматическое оружие и арматуру. Газета «Московский комсомолец» писала, что пострадавшие обратились в больницу под чужими именами.