Басманный суд Москвы на 2 месяца арестовал Михаила Абызова

Басманный суд Москвы на 2 месяца арестовал бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Решение вынесла судья Наталья Дударь. Таким образом, суд отказал защите экс-министра. Адвокаты просили отпустить Абызова под залог в миллиард рублей или отправить под домашний арест.

Экс-министра обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. За него поручились, в том числе, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и зампред правления ВЭБа, бывший пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова. Абызов не признал вину. Защита намерена обжаловать арест. По данным источника агентства ТАСС, Абызова будут содержать в спецблоке «Матросской тишины» или СИЗО «Лефортово».

Уголовное преследование Михаила Абызова говорит об эффективности антикоррупционного законодательства, — считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что необходимо лишь усилить контроль за соблюдением законодательных норм.