США рассмотрят все средства, чтобы заставить Россию уйти из Венесуэлы

Это сказал американский лидер Дональд Трамп во время встречи с супругой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в Белом доме. Слова президента США приводит агентство Reuters. Трамп в частности сказал: «Россия должна убраться из южноамериканского государства». В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс назвал присутствие российских военных в Венесуэле провокацией, — сообщает агентство Bloomberg. Пенс призвал президента Россия Владимира Путина прекратить переговоры с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. На эти заявления отреагировали в Совете Федерации. Зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров сказал, что в Венесуэле и так практически нет никакого российского присутствия и нет вмешательства Москвы в дела Каракаса.