Басманный суд Москвы в ближайшие минуты должен объявить решение о мере пресечения Михаилу Абызову

Басманный суд Москвы в ближайшие минуты должен объявить решение о мере пресечения экс-министру Михаилу Абызову. Его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Защита предложила отпустить Абызова под залог в миллиард рублей или поместить под домашний арест. О готовности внести миллиард заявил бизнесмен, владелец сети региональных аэропортов «Новапорт» Роман Троценко, который сегодня также присутствует на заседании. Следователь и прокурор потребовали арестовать Абызова. Они обратили внимание на влиятельные связи экс-министра и на его недвижимость за рубежом.