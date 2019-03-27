На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон». Водители устроили автопробег в честь второй годовщины всероссийской стачки дальнобойщиков.

В общей сложности полицейские задержали девять участников акции. По данным портала «ОВД-Инфо», сейчас они находятся в отделе полиции в районе Строгино. Задержанные входят в «Объединение перевозчиков России», рассказал глава московского отделения организации Сергей Рудаметкин. Также он сообщил и об обстоятельствах задержания: по словам собеседника «ОВД-Инфо», сегодня днем, когда участники пробега проезжали отрезок МКАДа между Рижским и Рублевским шоссе, несколько машин остановили сотрудники ДПС. Задержанных доставили в отделение и хотят составить на них протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Похожие акции «Объединение перевозчиков России» сегодня организовало и в других городах. На нескольких дальнобойщиков из Екатеринбурга, выступающих против системы «Платон», также составили административные протоколы. «Протестную стоянку» также устроили в Петербурге, но там о задержанных не сообщается.

О всероссийской стачке против системы «Платон» дальнобойщики объявили 27 марта 2017 года. Несмотря на протесты, власти не стали отказываться от новой системы взимания платы с грузовиков.