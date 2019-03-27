Басманный суд решает вопрос о мере пресечения Михаилу Абызову

Судья Басманного суда Наталья Дударь удалилась в совещательную комнату для вынесения решения о мере пресечения Михаилу Абызову. Бывшего министра по вопросам «открытого правительства» обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. Следствие добивается ареста Абызова.

Михаил Абызов, выступая сегодня в суде, сказал, что обязуется взаимодействовать со следствием, чтобы установить истинные обстоятельства и «защитить свое честное имя».