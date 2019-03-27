Совет Федерации предложил до 1 октября отложить вступление в силу закона о хостелах

Об этом со ссылкой на сопредседателя согласительной комиссии Олега Мельниченко сообщает агентство ТАСС. Среди аргументов Мельниченко – приближающийся отпускной сезон. По его словам, бизнес не успеет подстроиться под новые условия, если закон начнет действовать 1 июля, как предложила Госдума. В начале марта был принят закон, запрещающий размещение хостелов в квартирах. Минэкономразвития оценило потери малого бизнеса в 4 миллиарда рублей.