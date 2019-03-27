В Москве задержали участников автопробега, приуроченных ко второй годовщине забастовки против системы «Платон»

Об этом сообщает проект ОВД-Инфо со ссылкой на главу московского отделения Объединения перевозчиков России Сергея Рудаметкина. По его словам, на МКАДе между Рижским и Рублевским шоссе автоинспекторы остановили несколько машин. Полиция стала задерживать тех, кто находится внутри. Сколько всего человек отправили в отделение – пока неизвестно. Сообщается, что 9 задержанных находятся в ОВД в Строгино.