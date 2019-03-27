Защита предложила залог размером один миллиард рублей за  Михаила Абызова

Защита предложила залог размером один миллиард рублей за экс-министра Михаила Абызова. Предложение прозвучало в Басманном суде, который сейчас решает вопрос о мере пресечения. Экс-министра по делам открытого правительства обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. За Абызова, по словам его адвоката, готовы поручиться: бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывшая пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, глава «Роснано» Анатолий Чубайс и экс-руководитель администрации президента Александр Волошин. Следователь и прокурор настаивают на аресте Абызова.

Защита просит отпустить под залог и отправить под домашний арест. Один из адвокатов экс-министра обратился к суду со словами о том, что наступает летний сезон, будет достаточно жарко и поэтому предпочтительнее, чтобы в летний период Абызов находился на даче в Барвихе, а не в московской квартире, — пишет сайт «Медиазона».