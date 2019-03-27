Предполагаемое сокращение количества команд в Континентальной хоккейной лиге в новом сезоне не состоится

Болельщики во Владивостоке, Череповце и Хабаровске по-прежнему смогут увидеть большой хоккей.

КХЛ позиционируется организаторами, как глобальный трансконтинентальный проект, который должен соединить хоккейную Европу и Азию на российском фундаменте. Освобождая места для иностранных команд, таких как китайский Кунь Лунь, директорат уже не первый сезон избавляется от отечественных клубов. В Высшую лигу за последние годы были отправлены новокузнецкий «Металлург», «Югра» и «Лада», которая в начале девяностых становилась чемпионом страны. На этот раз под угрозой был худший по результатам клуб КХЛ – владивостокский «Адмирал», а также череповецкая «Северсталь» и хабаровский «Амур», но идею президента КХЛ Дмитрия Чернышенко представители совета не поддержали. Они сочли, что это основательно сузит географию проекта и обездолит Дальний Восток. Все три команды сохранят вакансии и будут выступать в лиге в будущем сезоне. Более того, было объявлено, что еще через год может появиться новый азиатский дивизион. Его может пополнить и вторая китайская команда уровня КХЛ.

Совет директоров КХЛ обнародовал и рейтинг самых успешных в коммерческом отношении проектов. Первое место занял иностранный клуб – финский «Йоккерит».