Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня. Заводы в Набережных Челнах и Всеволожске будут закрыты. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Ford обещает выполнить обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию автомобилей в полном объеме. Компания сосредоточится на производстве и продаже легких коммерческих автомобилей Ford-Транзит на бае завода в Елабуге.

Автомобильный концерн понимает, что ему надо минимизировать убытки. При этом без политики и политиков тут не обойтись, — считает автомобильный обозреватель «Эха» Сергей Асланян. По словам Асланяна, если у Ford не получится получить деньги от государства, то он закроет все три завода