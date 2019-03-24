Иркутский суд аннулировал разрешение на строительство завода по розливу воды на берегу Байкала

Он посчитал, что экологическая экспертиза в районе поселка Култук была проведена с нарушениями.

Эксперты, как решил Кировский районный суд Иркутска, не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 видов редких представителей флоры и фауны. На этом, в частности, настаивала природоохранная прокуратура. Кроме того, по мнению представителей надзорного ведомства, завод, строительство которого планировал инвестор из Китая, должен был разместиться слишком близко к кромке воды. Впрочем, представители компании «АкваСиб» и Росприроднадзора уверяли, что прокуратура использовала данные ученых 25-летней давности. Они также настаивали на том, что современные исследования берега Байкала возле поселка Култук не проводились, а на общественных слушаниях жители не высказывали претензий. Инвестор уже сообщил, что намерен обжаловать решение суда.

Строительство завода по розливу воды на Байкале по просьбе прокуратуры было приостановлено в середине марта. В ведомстве ссылались на выявленные нарушения при его возведении. А в минувшее воскресенье в нескольких городах России прошли акции под названием «Спаси Байкал». В частности, в столичном гайд-парке Сокольников около 100 человек вышли с требованием запретить любую промышленность на озере. Пришедшая на акцию студентка из Бурятии в интервью «Эху» признавалась, что ей больно наблюдать за происходящим на Байкале.

Аналогичный митинг прошел в Новосибирске, а самая крупная из акций состоялась в Иркутске. По разным данным, в ней участвовало от 1 до 3 тысяч человек.

Тем временем глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил взять под контроль все проекты строящихся заводов по розливу воды на Байкале.