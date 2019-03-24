В Ингушетии сегодня прошел второй день протеста, в ходе которого манифестанты требовали отставки Евкурова

В Ингушетии сегодня прошел второй день протеста, в ходе которого манифестанты требовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Силовики предприняли несколько попыток разогнать людей. В итоге акция переместилась на федеральную трассу «Кавказ».

Протест начался накануне с согласованного митинга. На площадь в центре Магаса вышло, по некоторым данным, около 10 тысяч человек. Акция должна была завершиться в 6 часов вечера, но манифестанты заявили, что не уйдут, пока Юнус-Бек Евкуров не будет отправлен в отставку с поста главы Ингушетии. Несмотря на требования силовиков завершить акцию и угрозы применения водомета, люди остались на улице и не расходились даже ночью, разбить палатки им не разрешили. Утром протест продолжился. Первая попытка разогнать людей успехом не увенчалась — старейшины поставили стулья и сели, чтобы защитить молодежь от силовиков. Таких попыток было несколько. Видео столкновений с нацгвардейцами выложили в соцсети. На кадрах видно, как силовики в сцепке пытаются оттеснить митингующих щитами. Из толпы в них летят различные предметы, в том числе стулья и камни, слышны выкрики.

Завершить протест участники согласились только после того, как власти пошли навстречу организаторам и пообещали согласовать новую акцию через пять дней. Однако не всех демонстрантов устроила эта договоренность. Многие направилась к федеральной трассе «Кавказ» и перекрыли дорогу. Председатель ингушского отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов рассказал «Эху», что люди отказались расходиться даже по просьбе организаторов протеста.

Протестующие, среди которых в основном молодые люди, соорудили из камней, веток и строительного мусора импровизированную баррикаду. Уходить с трассы они отказываются. Некоторые прервали акцию, чтобы совершить намаз, но вернулись обратно. Как отмечает издание «Кавказский узел», силовики наблюдают за происходящим, но не вмешиваются в ситуацию. Между тем, как сообщается, в городе по-прежнему не работает интернет.

Поводом для протеста стал законопроект о референдуме. Он позволяет не проводить голосование по вопросу изменения территории.