Член СФ Игорь Морозов предложил запретить показ фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» не должен быть показан 9 мая, так как не способствует патриотическому воспитанию молодежи. Об этом сказал член Совета Федерации Игорь Морозов. Он предложил также дать протокольное поручение Комитету СФ по образованию, науке и культуре для решения вопроса о выходе фильма в прокат.

Дискуссии о неоднозначности фильма Павла Лунгина «Братсво» должны проводиться в формате диалога, а не становиться законодательными запретами. Такое мнение в нашем эфире высказал редакционный директор журнала Forbes Николай Усков. Стремление запретить неугодные фильмы – характерная черта тоталитарного мышления, — считает он.