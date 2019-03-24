Суд в Вильнюсе вынес приговор фигурантам дела о событиях января 1991 года

Тогда в городе произошли столкновения между советскими военными и сторонниками независимости Литвы.

Обвинения по делу о событиях в Вильнюсе были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины, но большинство из них получили заочные приговоры. Так, экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и приговорили к 10 годам. Еще больше – 12 лет – получил бывший офицер КГБ Михаил Головатов. В комментарии агентству Sputnik Литва он назвал процесс «судилищем» и добавил, что собирается обжаловать приговор.

Непосредственно перед судом предстали лишь двое российских граждан. Геннадий Иванов и Юрий Мель – оба в прошлом военные – были приговорены к четырем и семи годам лишения свободы соответственно. Иванов, которого пока не стали брать под стражу, также заявил о намерении подать апелляцию на решение суда. Он уверяет, что в событиях января 1991 года он не участвовал. В отличие от Иванова, Юрий Мель находится под арестом с 2014 года. Его адвокат Галина Кардановская рассказала, что будет советовать своему подзащитному обжаловать решение суда.

Суд в Вильнюсе продолжался большую часть дня, но российских журналистов и представителей посольства России в Литве туда не допустили. Представители суда объяснили это нехваткой мест: в зал заседаний могли попасть лишь те, кто аккредитовался заранее.

На решение окружного суда в Вильнюсе уже отреагировал российский Следственный комитет. В отношении литовских судей может быть возбуждено уголовное дело по статье о вынесении заведомо неправосудных приговоров.

По версии литовской прокуратуры, в январе 1991-го года тогдашний глава Минобороны СССР Дмитрий Язов вместе с сообщниками попытался захватить власть в Литве, чтобы вернуть страну в состав Советского Союза. В Вильнюс направили советских десантников, которые попытались захватить стратегические объекты, в том числе телецентр. В результате столкновений между военными и сторонниками независимости Литвы погибли 14 человек, сотни получили ранения.

Посольство РФ в Литве расценивает недопуск дипломатов на суд по событиям января 1991 года, как провокацию. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-атташе Посольства России в Литве Александр Кудрявцев. По словам представителя Посольства России в Литве, не было получено вразумительных объяснений недопуска к открытому заседанию Вильнюсского окружного суда, где сегодня оглашается приговор по делу о событиях января 1991 года. «Заседание было объявлено в открытом режиме, однако дипломатам посольства России, в том числе и послу России в Литве Александру Удальцову, было отказано в праве присутствовать на этом заседании. При этом никаких вразумительных объяснений представлено не было. Расцениваем данные действия литовских властей как грубую провокацию», — сказал Кудрявцев. Среди обвиняемых, добавил пресс-атташе, свыше 60 человек, большинство из которых — это граждане Российской Федерации. «Это противоречит общепринятым нормам проведения судебных процессов с участием иностранных граждан», — подчеркнул он.

Бессмысленным считает решение вильнюсского суда журналист Александр Невзоров. По его мнению, копаться в истории сейчас совершенно не нужно.

В деле о январских событиях 1991 года в Вильнюсе следует различать политическую и юридическую ответственность. Об этом в эфире «Эха» сказал адвокат Генри Резник. Не за все политические ошибки следует судить, даже если они привели к трагическим последствиям, — считает Генри Резник.