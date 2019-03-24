Суд в Москве рассматривает вопрос о мере Михаилу Абызову

Басманный суд Москвы рассматривает вопрос о мере пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Он обвиняется в организации преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей.

Защита просит суд поместить Абызова под домашний арест на даче в Барвихе и готова выплатить залог – один миллиард рублей. В суд свои поручительства за Абызова направили Аркадий Дворкович и Александр Волошин. Корреспондент РБК сообщает из зала суда, что поручиться за Абызова готовы Леонид Меламед и Нюта Федермессер. Адвокат Александр Аснис не считает, что дело Абызова политическое. По его словам, это бизнес-конфликт. Следствие настаивает на аресте Абызова, — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Абызов и другие фигуранты дела не признают себя виновными. Защита будет просить суд не помещать бывшего министра в СИЗО, — сказал перед заседанием адвокат Александр Аснис. Аснис утверждает, что его подзащитный с семьей живет в России, а за границу выезжает на короткое время на отдых.

Задержание бывшего министра свидетельствует о реальной борьбе с коррупцией в России, — считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Президент Путин не комментирует дело Абызова. Это было бы попыткой влиять на следствие, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал «уделом праздных зевак» рассуждения о кампании против системных либералов после задержания Абызова.

Это дело требует тщательного изучения, — считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. По словам Титова, обращение от Абызова к нему пока не поступало.

Бывший министр содержится в следственном изоляторе на северо-востоке Москвы. У него побывали члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Абызов содержится в трехместной камере, — рассказал «Эху» ответственный секретарь ОНК Иван Мельников. Со слов Мельникова, Абызов не жалуется на условия в камере, а также на обстоятельства своего задержания. Он назвал действия силовиков корректными.