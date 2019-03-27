Руководство КПРФ решило передать думский мандат экс-депутату ГД Берулаве вместо Петра Медведева

Руководство КПРФ решило передать вакантный думский мандат экс-депутату Госдумы Михаилу Берулаве вместо лидера красноярских коммунистов Петра Медведева. Об этом агентству ТАСС сообщил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Передать мандат Медведеву ранее постановил Центризбирком. Ранее ЦИК отказал Коммунистической партии в праве передать мандат Павлу Грудинину. Это случилось впервые в истории парламента, — отмечают в РБК.