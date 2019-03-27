Одного из активистов, задержанных с воздушными шарами на акции за свободу интернета, оштрафовали на 10 тысяч рублей

Одного из активистов, задержанных с воздушными шарами на акции за свободу интернета в Москве, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом сообщил в Твиттере глава Либертарианской партии Сергей Бойко. Митинг проходил на проспекте Сахарова 10 марта, перед его началом полицейские задержали 15 человек. Воздушные шары, с которыми пришли активисты, силовики назвали беспилотными летающими средствами.