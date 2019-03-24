Следствие попросило арестовать Михаила Абызова

Следствие попросило арестовать экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова. Следователь обратил внимание на то, что у обвиняемого есть недвижимость в Италии и Великобритании и обширные связи в правоохранительных органах. Прокурор это ходатайство поддержал, — сообщает корреспондент «Эха Иосквы» из Басманного суда, где решается вопрос о мере пресечения для бывшего министра.

Экс-министр был задержан накануне. Его обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества. Вину он не признает.

В суде Абызов сказал, что готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность и подчеркнул, что не собирается скрываться. Минувшую ночь Абызов провел в изоляторе временного содержания. По данным газеты «Московский комсомолец», у него было два сокамерника – вор-рецидивист и обвиняемый в убийстве.